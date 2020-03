Gal Gadot, per scelta di Netflix vola su jet privati a causa del Coronavirus

Gal Gadot, causa Coronavirus, volerà solo su jet privati, almeno in questo periodo che è impegnata con le riprese del nuovo film della Netflix, Red Notice, per il quale nell'ultimo periodo è stata spesso costretta a volare nella tratta Los Angeles-Atlanta.

Gli effetti del Coronavirus sulle star possono avere risvolti singolari: l'eroina di Wonder Woman, che aveva precedentemente reso nota la scelta di viaggiare solo su voli pubblici per contribuire alla causa ecologista, si è vista costretta a un'inversione di marcia. Sotto direttiva di Netflix, lei e le co-star The Rock e Ryan Reynolds (per citarne alcune) utilizzeranno solo voli privati per limitare l'esposizione al contagio Coronavirus.

Gal Gadot Flying Private Due to Studio's Coronavirus Concerns - TMZ https://t.co/99ziX85nXH #GalGadot — Gal Gadot news (@galgadot_news) March 2, 2020

La diva si è sempre mostrata molto sensibile alla causa ambientalista; appena lo scorso gennaio aveva dichiarato a People di fare il possibile, evitando di usare plastica, riciclando e volando su voli pubblici.

La piattaforma Netflix, però, considerata la crescente diffusione dell'allarme sanitario, sta cercando di fare del suo meglio affinché la propria agenda non subisca variazioni: in quest'ottica, preservare la salute delle star risulta quindi fondamentale. Da qui la scelta di ricorrere a voli privati, mandando momentaneamente all'aria i buoni propositi dell'attrice.