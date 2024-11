Gal Gadot star del nuovo thriller The Runner diretto da Kevin Macdonald

Amazon MGM Studios ha ottenuto i diritti per distribuire The Runner, un nuovo thriller che avrà come star l'attrice Gal Gadot.

Gal Gadot tornerà sul set in occasione delle riprese del nuovo thriller The Runner, ambientato a Londra. Amazon MGM Studios ha già ottenuto i diritti del film, sviluppato e prodotto da David Kosse tramite la sua Rockwood Pictures.

Alla regia del film sarà impegnato Kevin Macdonald, già autore di film come The Mauritanian e Whitney, mentre la sceneggiatura è firmata da Mark Gibson (The Wild).

Cosa racconterà The Runner

Gal Gadot, sul grande schermo, avrà la parte di un avvocato molto potente che è alle prese con una corsa contro il tempo nella città di Londra, seguendo i criptici ordini di una figura misteriosa, il tutto mentre cerca di salvare suo figlio, che è stato rapito.

Gal ritornerà nel cinema action con The Runner

L'attrice tornerà sul set dopo aver girato il film Snow White, il progetto live-action della Disney che arriverà nelle sale di tutto il mondo nel mese di marzo. Nel lungometraggio sarà Rachel Zegler a interpretare la giovane principessa, mentre Gal avrà il ruolo della matrigna cattiva che cercherà di ucciderla.

L'ex Wonder Woman, inoltre, nelle ultime settimane ha recentemente completato le riprese di In The Hand of Dante, un nuovo progetto diretto da Julian Schnabel, ed è attualmente impegnata in numerosi progetti in veste di produttrice insieme a Jaron Varsano per conto della sua Pilot Wave.

Il team della produzione

The Runner è un progetto curato da Kosse, in passato nel team di Universal, Film4 e Netflix. In passato il produttore ha portato al successo progetti come Adrift e Tre Manifesti a Ebbing, Missouri.

David, in questi mesi, è impegnato anche nella realizzazione dell'atteso film di Peaky Blinders, con star Cillian Murphy nuovamente nella parte di Tommy Shelby, le cui riprese sono in corso.