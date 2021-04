Gal Gadot star del film Meet Me in Another Life

L'attrice Gal Gadot ritornerà prossimamente sul set cinematografico in occasione di Meet Me in Another Life, tratto dall'omonimo romanzo.

Gal Gadot sarà la protagonista del film Meet Me in Another Life, un nuovo progetto di cui sarà anche produttrice e che sarà tratto dal romanzo di Catriona Silvey.

Il libro è stato pubblicato proprio ieri da HarperCollins negli Stati Uniti e propone una storia dall'atmosfera thriller e ricca di immaginazione.

Justice League: Gal Gadot in un'immagine tratta dal film

Meet Me in Another Life racconta la storia di un uomo e di una donna che continuano a incontrarsi in varie versioni della realtà, esplorando così le infinite forme di amore e come le scelte personali possano cambiare ogni cosa. Thora e Santi si ritrovano in una città straniera e quando le loro vite si intrecciano per caso, si riconoscono immediatamente come spiriti affini. Alcuni giorni dopo, tuttavia, la loro storia viene interrotta da un tragico incidente. I due protagonisti continueranno però a incontrarsi in varie realtà alternative: come insegnante e studente prodigio, come un paziente che sta per morire e la persona che se ne prende cura, come persona cinica e fervente credente. Nelle loro numerose vite diventano amici, colleghi, amanti e nemici. Thora e Santi dovranno però scoprire il misterioso motivo che li lega prima che la loro vita arrivi a un epilogo definitivo.

Gal Gadot sarà la star del progetto e produttrice tramite la casa di produzione Pilot Wave insieme a Jason Varsano. I due partner produttivi hanno dichiarato: "I personaggi di Catriona sono esplorati in maniera meravigliosa e sono profondamente complessi: le loro reincarnazioni alle volte sfiorano i tabù e la loro scoperta personale sembra genuina. Siamo elettrizzati nel collaborare con Chuck Roven e Richard Suckle per portare sul grande schermo questa storia così ricca di sfumature".