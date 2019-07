Gabrielle Carteris di Beverly Hills, 90210: Andrea accusata di truffa

Gabrielle Carteris, una delle protagoniste di Beverly Hills 90210, oggi presidente del sindacato SAG-AFTRA è stata accusata di truffa e di aver violato le regole sindacali nella sua campagna elettorale, negando fortemente questa infrazione.

L'avvocato Robert Allen, in una lettera inviata lunedì a nome di membri sindacali anonimi, ha affermato che Gabrielle Carteris avrebbe usato informazioni privilegiate per prendersi il merito del nuovo accordo di SAG-AFTRA (sindacato che rappresenta attori, doppiatori, artisti, cantanti e giornalisti del settore cinematografico e televisivo) con Netflix e l'ha accusata di usare risorse sindacali per promuovere la sua candidatura tramite i video ufficiali del sindacato: "Come faceva la signora Carteris a sapere, prima del 28 giugno, quando aveva presentato la sua dichiarazione, che l'accordo Netflix sarebbe stato approvato prima del voto del Consiglio nazionale?"

Allen ha detto che se il nome di Carteris non viene rimosso dal voto entro 10 giorni, presenterà una causa federale per chiedere un'ingiunzione e recuperare i danni.

Dal canto suo, l'ex attrice di Beverly Hills, 90210 afferma che le accuse contro di lei non sono affatto vere:"Questo è solo un altro stratagemma cinico che non arriverà a nulla e possiamo aggiungerlo alla loro lista di oltre un milione di dollari e contare che il sindacato ha già speso per gestire le loro acrobazie ridicole"

Jennie Garth, Shannen Doherty, Tori Spelling e Gabrielle Carteris nell'episodio Pigiama Party della serie Beverly Hills, 90210

Il sindacato SAG-AFTRA rappresenta circa 160.000 persone e Gabrielle Carteris affronta quattro sfidanti nelle nuove elezioni: Matthew Modine, a capo della prima fazione dei membri, Jane Austin, l'attuale segretaria-tesoriere, Abraham Justice e Alljahye Searles. Gabrielle Carteris fa parte della lista Unite for Strength, che è responsabile della leadership sindacale dal 2009. Ha sostituito il defunto Ken Howard come presidente quando è morto nel 2016.

Ricordiamo che Gabrielle Carteris riprenderà i panni di Andrea Zuckerman nell'atteso revival di Beverly Hills, BH90210 insieme a Shannen Doherty (Brenda Walsh), Tori Spelling (Donna Martin), Jennie Garth (Kelly Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Jason Priestley (Brandon Walsh) e Brian Austin Green (David Silver). Unico assente il compianto Luke Perry, scomparso all'improvviso due mesi fa in seguito a ictus.