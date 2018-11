Gabriele Muccino smentisce la relazione con Micaela Ramazzotti

Marica Lancellotti

Il pettegolezzo che tiene banco nelle ultime ore riguarda Gabriele Muccino e Micaela Ramazzotti: il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto scattate ai due di nascosto mentre conversano in un pub a Roma. É bastato questo per scatenare il gossip: Muccino e la Ramazzotti hanno una relazione! A sostegno dell'ipotesi anche un video girato con un cellulare che li immortala all'uscita dal locale in presunti atteggiamenti teneri.

Raggiunto dalle voci, è stato proprio Gabriele Muccino il primo a rompere il silenzio, rilasciando una dichiarazione telefonica a Vanity Fair: "Ci siamo incontrati in quel locale perché Micaela sarà la protagonista del mio prossimo progetto cinematografico. Lo sapevano tutti. Anche mia moglie Angelica lo sapeva. E non è vero che ci siamo baciati".

A gettare benzina sul fuoco è stata anche la notizia recente della separazione di Micaela Ramazzotti dal regista Paolo Virzì, dopo quasi 10 anni di matrimonio, 2 figli e 3 film insieme. Troppi impegni di lavoro e troppa distanza tra loro due, avevano fatto sapere fonti vicine alla coppia.

E, stando alla versione del regista romano, l'attrice sembrerebbe proprio decisa a concentrarsi sul lavoro: al momento la Ramazzotti è impegnata nelle riprese del nuovo film di Francesca Archibugi, Un anno in Italia, a cui seguirà, quindi, il lavoro sul set per I migliori anni della nostra vita, prossima fatica di Gabriele Muccino.