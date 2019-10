Gabriel Garko e la truffa social: l'attore mette in guardia le fan

Gabriel Garko ha parlato di una potenziale truffa che si nasconde dietro una serie di profili social a suo nome, ma assolutamente non gestiti da lui, chiedendo alle fan di fare attenzione. L'attore ha specificato che dai profili in questione sarebbero arrivate addirittura richieste di denaro ai fan più ingenui.

"Buongiorno a tutti" - si legge nell'ultimo post condiviso da Gabriel Garko su Instagram. L'attore ha messo da parte momentaneamente il gossip sulla sua situazione sentimentale per avvisare le fan su possibili truffe - "Sono stato informato da diverse persone che c'è qualcuno che si spaccia per me, addirittura chiedendo soldi in prestito. Vorrei informarvi che oltre a questo profilo, che gestisco personalmente, io non ne uso altri. Chiunque decidesse di rispondere ad altri profili con il mio nome oltre che a questo, è libero di farlo... sapendo che dietro non ci sono io." Il messaggio si conclude con l'intenzione ferma, da parte dell'attore, di far bloccare uno di questi profili falsi.

Lo scorso weekend l'attore è stato ospite di Domenica In ed è stato intervistato nuovamente sulla sua situazione sentimentale. Gabriel Garko ha smentito di essersi sposato in segreto, confermando però di essere innamorato. Di chi? Di Gabriele Rossi, che i media indicano come suo fidanzato da tempo? Garko ha glissato su questo punto spiegando che la fede che indossa in realtà è solo un anello a cui tiene tantissimo e che porta all'anulare perché è l'unico dito in cui gli va bene.

Sempre nel corso della trasmissione, l'attore ha chiarito che ha intenzione di avere figli - "è troppo tardi" - " mentre sul fronte lavorativo deve decidere se accettare un film ed è al lavoro su un libro e su due sceneggiature.