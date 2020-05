Gabriel Garko, nudo a metà: la foto sotto la doccia fa sognare Instagram

Gabriel Garko si è scattato una foto nudo a metà sotto la doccia facendo sognare le sue follower su Instagram. L'attore ha pubblicato sulle IG Stories la sua sessione di allenamento e poi lo scatto un attimo prima di entrare sotto la doccia che ha fatto impazzire i fan.

Gabriel Garko è uno degli attori più attivi sui social, le sue foto sono sempre molto apprezzate dai fan anche se non mancano gli haters pronti ad insultarlo come è successo qualche giorno fa quando ha pubblicato una foto a petto nudo. L'attore torinese ha condiviso la sua sessione di allenamento e subito dopo uno scatto dal sapore artistico. Gabriel si è fotografato nudo a metà, facendo molta attenzione a non mostrare nessuna parte troppo intima "Ed ora doccia..." ha scritto Gabriel. I muscoli in bella mostra hanno mandato in visibilio i suoi follower, tra i tantissimi like anche quello di Eva Grimaldi. Alcune follower hanno chiesto di vedere l'altra metà, "Wow che meraviglia", si legge tra i commenti mentre qualcuno si offre volontario per condividere la doccia.

Gabriel Garko dopo la sua separazione con Eva Grimaldi sembrava essersi legato con l'attore e ballerino Gabriele Rossi. Pochi mesi Garko e Rossi hanno smesso di frequentarsi e sui loro profili Instagram non hanno condiviso più nessuna foto in comune. Gabriel Garko in questo momento sembra essere single e comunque sempre gelosissimo della sua vita privata.