G20: su Sky TG24 lo speciale in onda oggi e domani

Sky TG24, oggi, sabato 20 ottobre, e domani, domenica 31 ottobre, seguirà il G20, in programma a Roma, con lo speciale G20 - Il mondo a Roma.

In occasione del G20, il vertice internazionale che vedrà incontrarsi i Capi di Stato e di Governo delle principali economie del mondo, e che si terrà a Roma oggi e domani, Sky TG24 proporrà due giorni di programmazione dedicata.

Lo speciale G20 - Il mondo a Roma andrà in onda oggi, sabato 30 ottobre dalle 11:30 alle 21:00, e domenica 31 ottobre dalle 12:00 alle 19:00, con approfondimenti, interviste, ospiti e collegamenti live. La lunga diretta vedrà alla conduzione Liliana Faccioli Pintozzi, Roberto Tallei e Luigi Casillo.

Nel corso del programma saranno previste continue dirette dai luoghi chiave del summit, mentre In studio, per commenti e analisi, saranno presenti politici, esperti, editorialisti e notisti. Tra questi: Mauro Albrizio, Maurizio Caprara, Ilaria Capua, Marta Dassù, Ferruccio De Bortoli, Mario Del Pero, Paolo Garimberti, Giampiero Gramaglia, Maria Latella, Emma Marcegaglia, Giampiero Massolo, Maurizio Molinari, Ferdinando Nelli Feroci, Federico Rampini, Stefano Scarpetta, Stefano Stefanini, Nathalie Tocci.

I contributi della programmazione speciale saranno disponibili anche sul sito Skytg24.it, dove sarà possibile anche seguire in diretta lo speciale. Approfondimenti anche sui canali Facebook, Twitter e Instagram di Sky TG24.