La furia (cieca) di Alfonso a Temptation Island dopo il tradimento di Federica: cosa è successo?

Ci troviamo quasi alle battute finali per l'edizione autunnale di Temptation Island. Il reality show di Canale 5 si conferma un vero e proprio successo, baciato da ottimi consensi sia dal pubblico "live" che da quello dei social. Al di là dei temi, delle storie e dei colpi di scena, è proprio il format che funziona e con lui anche la scelta del cast. Come la coppia formata da Alfonso e Federica che, più di tutti, ha intrapreso un percorso molto difficile all'interno dello show di Mediaset. Un percorso che, ora, potrebbe avere avuto una battuta di arresto irrimediabile. Infatti, dopo quello che è successo nel corso dell'ultima puntata, pare che per la coppia non ci sia più nessun modo di mettere insieme i cocci della relazione. Federica finisce per baciare - forse per gioco o per sbaglio - il suo tentatore, e Alfonso non riesce più a gestire le emozioni.

La rabbia di Alfonso e la vendetta di Federica: il dramma a Temptation Island

Quanto è successo davanti alle telecamere ha dell'incredibile e, sicuramente, la reazione di Alfonso è fuori contesto ma c'è una ragione. Il giovane non è riuscito a controllare la sua rabbia dopo la visione di un video, molto compromettente, di Federica e Stefano. Il video della discordia arriva in risposta a quanto Federica aveva già visto la scorsa settimana e, forse, un po' per vendetta e un po' per "piacere" del pubblico, la ragazza ha deciso di rispondere per le rime al suo (ex) fidanzato.

Durante il gioco della mela è scattato un bacio tra Federica e Stefano, tentatore e single. I due, già molto vicini e complici da diverse settimane, ora hanno dato libero sfogo alla loro passione e attrazione reciproca.

Ma non è tutto. Oltre al bacio galeotto, Federica si è lanciata in una sorta di sfilata in costume da bagno, per la quale ha ricevuto degli apprezzamenti da parte del tentatore e la giovane ha risposto a sua volta ai complimenti. Nel video i due hanno anche ballato insieme e hanno avuto un momento da soli sulla spiaggia.

Tutto questo ha mandato Alfonso su tutte le furie. Prima non ha voluto vedere la fine del video, poi è tornato su i suoi passi e, una volta terminati i fotogrammi, ha sfogato tutta la sua rabbia. Non sono bastate le parole di Antonio a calmare il napoletano. Furioso per il comportamento di Federica ha cominciato ad alzare sedie, a rompere bicchieri e tutto quello che gli capitava a tiro. Una rabbia irrefrenabile che Alfonso non è proprio riuscito a domare. Forse ha compreso i suoi errori, ma questo è il modo di reagire?