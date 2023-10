Fuorionda di Andrea Giambruno con una collega 'Perché non ti ho conosciuta prima?'

Striscia la Notizia nella puntata del 18 ottobre ha mandato in onda i fuorionda di Andrea Giambruno diventati subito virali. Il giornalista e conduttore televisivo, noto anche come compagno del primo ministro Giorgia Meloni, ha fatto alcune battute imbarazzanti su una sua collega, oltre a prendersela con chi critica la sua folta capigliatura.

Il video di Striscia La notizia

Striscia La notizia ha intitolato il suo servizio "Il giornalino di Giambrunasca: alla scoperta del conduttore col ciuffo", specificando che "Di Andrea Giambruno si conoscono le sue esternazioni pubbliche, che spesso fanno discutere. Ma per conoscere meglio il compagno della premier Giorgia Meloni va osservato, grazie ai fuorionda, nel suo ambiente naturale, lo studio tv". Il video, condiviso sui social è diventato subito virale in rete.

Le esternazioni di Andrea Giambruno

All'inizio del video Andrea Giambruno si lamenta dei commenti che vengono fatti sui suoi capelli, in particolare sul suo ciuffo. "Ma non mi rompessero il caz.o col ciuffo, ho 42 anni e ce li ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cogli.ni, qua c'è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli".

'Giambrunasca"', dopo alcuni "non mi rompete il caz.o", rivolto ai suoi collaboratori, si avvicina a Viviana Guglielmi, che condivide lo studio con lui. Commentando il vestito della giornalista, che un giorno vorrebbe condurre un programma calcistico, Andrea Giambruno dice: "Per me l'unico giudizio che conta è quello della Viviana, poi con questo blu estoril". La Guglielmi, senza mai alzare lo sguardo dalle carte che ha davanti, forse perchè imbarazzata, replica che il vestito è "color blu cina".

Andrea Giambruno insiste "Blu cina no, a noi sta sul caxxo la Cina, si chiama blu estoril. Una donna accultura come te dovrebbe saperlo, blu cina non ti si addice, tu sei un tantinello superiore. Sei di buon umore oggi? Ieri mi è dispiaciuto vederti un pò.." le dice accarezzandole la testa. E infine, la frase che non avrà fatto piacere a Giorgia Meloni "Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima?".

Recentemente Andrea Giambruno era finito al centro di una polemica per alcune sue frasi sugli stupri di Palermo e Caivano "Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti, non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo. Ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi", aveva detto nel corso della sua trasmissione su Rete 4.