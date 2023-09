Fuoricinema 8 a Milano dall'8 al 10 settembre: ospiti e programma

Torna Fuoricinema con un'ottava edizione - l'ottava- davvero speciale. Dall'8 al 10 settembre 2023 torna la festa festival che vede i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo susseguirsi in una maratona non stop di incontri.

Grazie alla preziosa collaborazione con BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, un progetto di Fondazione Riccardo Catella, e IBM Studios Milano, il palco degli incontri e il grande schermo per le anteprime serali saranno nuovamente allestiti presso i prati della Biblioteca degli Alberi Milano e gli spazi di IBM Studios Milano. Inoltre, per ribadire la volontà di radicarsi ancora di più in un percorso collettivo attorno ai temi sociali, Fuoricinema quest'anno prosegue e rafforza la collaborazione con Casa Comune, la rete di attivisti del sociale, dell'impegno civile e culturale, del cambiamento della politica.

Il tema

Anche quest'anno il tema che percorre la kermesse è Nei diritti: un filo conduttore attraverso il quale con gli ospiti presenti e i film in anteprima, si cercherà di raccontare storie, portare esperienze e accendere sensibilità, celebrando così, grazie al prezioso incontro con il pubblico, l'arte della condivisione, dell'incontro e della socialità.

Questo l'obiettivo di un'edizione importantissima perché nel numero 8 si cela il simbolo dell'infinito, dello scorrere del tempo, dell'evoluzione e, perché no, della rivoluzione. Fuoricinema sarà l'occasione per riflettere sul nostro presente con le coordinate dell'armonia e dell'equilibrio - sempre simboleggiate dal numero 8 - in una città, Milano, in continuo sviluppo, come mostra il manifesto di questa edizione.

I film

L'ottava edizione di Fuoricinema ospiterà alcuni dei film italiani più attesi della prossima stagione cinematografica e un'anteprima internazionale.

Venerdì 8 settembre: - alle ore 20, direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove concorre per il Leone d'Oro, Io Capitano di Matteo Garrone. La proiezione sarà anticipata da un incontro con il regista Matteo Garrone, gli attori protagonisti del film Seydou Sarr e Moustapha Fall e Marco Bertotto (Direttore dei programmi di Medici Senza Frontiere), in dialogo con Gianni Canova. Il film uscirà il 7 settembre, distribuito da 01 Distribution.

alle ore 22.15, l'anteprima di Felicità, esordio alla regia di Micaela Ramazzotti, in concorso nella sezione Orizzonti Extra a Venezia 80. Da non perdere, in apertura di giornata, l'incontro con Micaela Ramazzotti, in dialogo con Cristiana Mainardi, in cui si parlerà del diritto alla felicità. Il film uscirà il 21 settembre, distribuito da 01 Distribution.

Sabato 10 settembre, sarà la volta di altri due titoli attesissimi direttamente da Venezia: - alle ore 20, Enzo Jannacci - Vengo anch'io di Giorgio Verdelli (Fuori Concorso a Venezia 80), anticipato dal talk omaggio Se me lo dicevi prima - Il genio di Enzo Jannacci, alla presenza di Giorgio Verdelli, Paolo Jannacci, Cochi Ponzoni, Teo Teocoli, Enzo Gentile e Gino e Michele. Il film sarà in sala l'11, 12 e 13 settembre, distribuito da Medusa.

alle ore 22, un titolo internazionale, The Old Oak di Ken Loach Il film uscirà il 29 settembre, distribuito da Lucky Red.

Domenica 11 settembre, la serata sarà dedicata a Lubo di Giorgio Diritti, in concorso a Venezia 80, interpretato da un eccezionale Franz Rogowski (ore 20.15). Anche in questo caso, l'anteprima sarà anticipata dall'incontro con Giorgio Diritti, in dialogo con Francesco Castelnuovo. Il film uscirà il 9 novembre, distribuito da 01 Distribution.

Il programma

A condurre la maratona di incontri sarà un maestro della risata e dell'intrattenimento, il milanese doc Enrico Bertolino, che farà da trait d'union tra i tanti incontri sul palco e da punto di riferimento per il pubblico.

Il cinema è di chi lo fa, di chi lo guarda e di chi lo presenta. Io presento chi lo presenta. È un onore e cercherò di farlo emulando alcuni miti del passato, come Claudio G. Fava, il primo che ha reso popolare il dibatto sul cinema e che me ne ha fatto appassionare. Partecipo a Fuoricinema per mettere a frutto la passione che mi ha trasmesso con i suoi racconti e la sua appassionata competenza e per celebrare i linguaggi dell'arte, dell'informazione, dello sport, in uno spazio libero e a contatto con le persone, nel solco del tema fondamentale dei diritti civili e sociali. (Enrico Bertolino, conduttore di Fuoricinema - Nei Diritti 2023)

Venerdì 8 settembre, ad aprire la manifestazione insieme a Enrico Bertolino saranno i direttori artistici Cristiana Mainardi, Gino e Michele, Lionello Cerri, Paolo Baldini - con un saluto di Francesca Colombo (direttore generale culturale BAM, Fondazione Riccardo Catella) e di Luca Altieri (VP Marketing e Comunicazione - CMO IBM Technology Europa).

A seguire, un incontro inedito e inaspettato, quello tra Elly Schlein e Giovanni Storti, La nostra prima volta. In un mix di humor intelligente e discussione seria, i due affronteranno tematiche importanti come la politica, la satira sociale e l'impegno civico.

Il palco di Fuoricinema darà poi voce a un maestro dell'affabulazione, Alessandro Bergonzoni, in dialogo con Caterina Sarfatti, direttrice del programma Inclusive Climate Action di C40. Il titolo dell'incontro lascia spazio a più interpretazioni: Dialogo sul tutto da eccepire.

