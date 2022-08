Fuori dal coro: Giorgia Meloni e Carlo Cottarelli ospiti della prima puntata, stasera su Rete 4

Stasera su Rete 4 in prima serata debutta la nuova stagione di Fuori dal coro: ospiti di Mario Giordano nella prima puntata Giorgia Meloni e Carlo Cottarelli.

Tanti i temi al centro della prima puntata, tra cui la controversa campagna elettorale in corso, mentre gli italiani continuano ad affrontare il carovita e l'emergenza sociale, derivata anche dal dilagare della violenza dai giovani con l'unico obiettivo di avere successo sui social. Nel corso della serata, con un commento della Prof.ssa Maria Rita Gismondo, spazio a un approfondimento sulle ultime tappe nella lotta al Covid: dal modo di agire dello Stato di fronte al problema degli eventi avversi, con testimonianze di chi ha sviluppato malattie non ancora riconosciute come tali dal Servizio Sanitario Nazionale, al tema delle cure domiciliari.

Focus, poi, sul cambiamento climatico per cercare di capire se è veramente tutta colpa dell'essere umano. Infine, non mancherà il cavallo di battaglia della trasmissione, con nuovi casi di occupazioni abusive di case private.

Ecco il promo della nuova stagione, che sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.