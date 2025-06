Funko Pop celebra il mese del Pride con alcuni persoanggi DC

In occasione del Pride Month, Funko celebra la comunità LGBTQ+ con una collezione speciale di quattro Pop! DC: Batwoman, Harley Quinn, Poison Ivy e Tim Drake. Colorati, simbolici e già disponibili sul sito ufficiale europeo, questi personaggi incarnano l'orgoglio e la visibilità queer in formato vinile, fondendo cultura pop e attivismo con un tocco di design da collezione.

Funko lancia i DC Pride Pop per una celebrazione arcobaleno

Giugno non è solo il mese che apre le porte all'estate, ma è anche un tempo di rivendicazione e orgoglio per la comunità LGBTQ+. E nel panorama della cultura pop, Funko non si limita a stare a guardare: anche quest'anno, il brand simbolo del collezionismo mainstream ha deciso di abbracciare il Pride con una linea speciale di Pop! in vinile dedicata ad alcune icone DC.

Si tratta di quattro personaggi che, per storia editoriale o impatto simbolico, hanno saputo risuonare con la comunità queer: Batwoman, Harley Quinn, Poison Ivy e Tim Drake. La collezione "Pride Pop!" è già disponibile sullo store ufficiale, pronta a portare un tocco di arcobaleno sulle mensole dei fan più affezionati.

Non è la prima volta che Funko dedica attenzione alla diversità e all'inclusività, ma in un momento storico in cui la rappresentazione è ancora oggetto di dibattito culturale (e purtroppo anche di scontro), la scelta di dare volto e forma plastificata all'orgoglio queer assume un significato più profondo.

I personaggi scelti non sono casuali: Batwoman è da anni uno dei volti più noti dell'universo DC apertamente lesbica; Harley Quinn e Poison Ivy, complici e innamorate nei fumetti e nelle serie animate, incarnano una delle coppie queer più amate dai fan; mentre Tim Drake, l'ultimo Robin, è stato recentemente al centro di storyline in cui esplora la propria identità bisessuale. Il vinile qui non è solo un materiale: è una bandiera, un messaggio, un piccolo atto di visibilità.

Fondata nel 1998 e con sede a Washington, Funko è oggi molto più di un marchio di giocattoli: è una vera e propria macchina identitaria per l'universo nerd e oltre. Leader nell'economia dei kidult - adulti appassionati di cultura geek - Funko riesce a trasformare il collezionismo in un linguaggio trasversale, in cui emozioni, nostalgia e attualità si incontrano. Con un catalogo che spazia dai vinili alle action figure, passando per abbigliamento, peluche e persino arte da collezione, l'azienda ha creato una nuova grammatica della passione pop. E lo fa ispirando i fan a "esprimere le proprie passioni, creare comunità e divertirsi", come recita il suo manifesto aziendale.