Funerali della Regina Elisabetta in TV e in streaming: a che ora e dove vederli

Saranno celebrati oggi, lunedì 19 settembre 2022, i funerali della Regina Elisabetta II: ecco dove e a che ora vedere l'intera cerimonia anche in Italia, sia in TV che in streaming.

I funerali della Regina Elisabetta saranno officiati oggi, lunedì 19 settembre 2022, a Londra nell'Abbazia di Westminster. Sarà possibile seguire l'evento (per cui in tutto il mondo sono previsti 4 miliardi di spettatori) anche in Italia, sia in TV che in streaming.

Gli orari

La cerimonia funebre prenderà ufficialmente il via alle 11:00 (ora italiana), quando il feretro lascerà il palazzo di Westminster Hall per raggiungere l'Abbazia dove ad attenderlo ci saranno i 2.000 invitati, presenti già sul posto dalle 8:00 del mattino.

La liturgia comincerà solo un'ora dopo, alle 12:00, mentre l'intero evento terminerà intorno alle 18:00, quando Elisabetta II sarà sepolta a Windsor.

Nel Regno Unito sarà la BBC a seguire per intero la cerimonia.

Dove vederli in TV e in streaming

In Italia ci saranno varie possibilità per seguire i funerali di stato della sovrana, scomparsa lo scorso 8 settembre a 96 anni.

La RAI coprirà l'evento con uno speciale del TG1, condotto da Monica Maggioni, che andrà in onda su Rai1 a partire dalle 10:30. Proseguirà fino alle 13:30, quando la linea passerà al notiziario. Alle 14:00 si farà ritorno a Londra, mentre alle 15:00 l'appuntamento è con Serena Bortone per Oggi è un altro giorno.

Alle 16:00 la linea tornerà allo speciale del TG1, che terminerà alle 18:00, quando Alberto Matano aprirà la puntata de La Vita in diretta. Sarà possibile seguire i funerali anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Anche Mediaset trasmetterà i funerali della Regina Elisabetta II: sarà Canale 5 a seguire tutto l'evento, a partire dalle ore 11:00, con lo speciale "The Queen - Addio alla Regina". Dalle 11:00 su Canale 5, dallo studio di "Verissimo", Silvia Toffanin seguirà in diretta i solenni funerali di Stato. Intorno alle 14:30 la linea passerà allo speciale del TG5. La conclusione del collegamento è prevista alle 17:30.

Mediaset darà la possibilità al pubblico di seguire i funerali anche in streaming, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La7 seguirà la liturgia celebrata nell'Abbazia di Westminster, dalle 11:00 alle 13:00, con uno speciale TG La7 condotto da Enrico Mentana.

Anche SKY TG24 seguirà l'evento con alcuni speciali che si avvicenderanno dalle 11:00 alle 18:00.

Real Time seguirà in diretta integrale da Londra, dalle 10:00 alle 18:00 (ora italiana), le celebrazioni dei funerali della Regina Elisabetta II. La diretta sarà accompagnata dal commento degli esperti di Casa Windsor Francesco Vicario, giornalista di Gente, Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica, e Federica Brunini, scrittrice e direttore di The Good Life Italia. L'evento sarà disponibile anche in live streaming su discovery+.

Dopo la chiusura della camera ardente e il rintocco del Big Ben, che suonerà una sola volta, la Regina Elisabetta II verrà trasferita dalla House of Parliament fino all'Abbazia di Westminster, seguita a piedi dai figli, dagli altri membri della Famiglia Reale e dal corpo militare. Seguirà l'arrivo degli ospiti in abbazia e la celebrazione della funzione religiosa. A rito concluso, la Regina verrà trasportata lungo il viale The Mall verso Wellington Arch per poi raggiungere Windsor, dove avverrà la cerimonia di inumazione.