Funerali del principe Filippo oggi in TV: a che ora e dove vederli in diretta

Saranno celebrati oggi i funerali del principe Filippo, in forma privata nel castello di Windsor: ecco a che ora e dove sarà possibile vederli in diretta TV anche in Italia.

I funerali del Principe Filippo saranno celebrati oggi e sarà possibile seguirli in TV, in diretta, anche in Italia. La cerimonia si terrà nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, che ospiterà per l'occasione solo 30 persone.

A che ora

La cerimonia per l'ultimo saluto al principe Filippo comincerà alle 15:00, ora inglese, alle 16:00, dunque, in Italia.

Tutte le trasmissioni che nel nostro Paese seguiranno l'evento in diretta saranno in onda a partire dalle 15:30.

Quelli del duca di Edimburgo, sposato per 74 anni con la Regina Elisabetta II d'Inghilterra, non saranno funerali di Stato, un po' per il momento particolare che non l'avrebbe consentito, ma anche per rispettare una espressa volontà del principe.

Dove vederli

I funerali del principe Filippo si potranno seguire oggi su Sky TG24 dalle 15:30, che andrà avanti almeno fino alle 17:00. Saranno presenti diversi ospiti in studio e sono naturalmente previsti collegamenti direttamente da Londra.

Su Rai1 dalle 15:45 sarà la trasmissione ItaliaSì a seguire la cerimonia funebre con una puntata speciale. Tra gli ospiti di Marco Liorni la giornalista Candida Morvillo, lo storico delle grandi famiglie reali Domenico Savini e la contessa Marisela Federici. In collegamento, invece, Marco Varvello, inviato Rai al Castello di Windsor, dove si celebreranno i funerali, e altri ospiti famosi come Shall Shapiro e Carolyn Smith, ma anche le voci dei cittadini inglesi, messaggi di vicinanza alla Regina anche da parte degli italiani.

Su Canale 5 dalle 15:30 sarà il TG5 a seguire i funerali del Principe Filippo di Edimburgo.

La testata diretta da Clemente Mimun trasmetterà in diretta tutte le fasi della cerimonia funebre. In studio, con Cesara Buonamici, a commentare un rito blindato, Antonio Caprarica, e da Windsor il corrispondente Federico Gatti.

Il funerale sarà presieduto dall'arcivescovo di Canterbury Justin Welby e, tra i presenti, non ci saranno oltre 30 persone. Durante le esequie, per evitare tensioni e imbarazzi legati alle uniformi militari, dopo che Harry e Andrea hanno perso il diritto di indossarle, gli uomini dovranno indossare abiti civili. Il feretro sarà trasportato su un Range Rover Defender adattato, e la bara sarà avvolta nello stendardo personale del Principe, con la spada e il cappello di Ufficiale di Marina. L'onore di portare la bara del Duca all'interno della Cappella di San Giorgio andrà ai Royal Marines, che assieme alla banda dei Granadier Gards gli renderanno gli omaggi militari, all'esterno della Cappella.

Sarà possibile seguire i funerali anche in streaming grazie a RaiPlay, Mediaset Play Infinity e SkyGo.