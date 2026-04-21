Funeral Party parla italiano, Diego Abatantuono e Claudia Pandolfi guidano il cast del remake

01 Distribution ha svelato il cast di Un tranquillo funerale di famiglia, adrenalinica black comedy di Massimiliano Bruno, che firma anche la sceneggiatura con Edoardo Falcone.

Basato sul cult movie di grande successo Funeral Party scritto da Dean Craig e diretto da Frank Oz, vincitore del Premio del Pubblico al Locarno Film Festival 2007, il film porta sul grande schermo una storia corale in cui equivoci, umorismo nero e tensioni familiari si intrecciano in un crescendo di comicità surreale.

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Claudia Pandolfi, Diego Abatantuono e il cast completo

Accanto a Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti, fanno parte del cast Diego Abatantuono, Stefania Sandrelli, Stefano Fresi, Beatrice Arnera, Edoardo Ferrario, Alessandro Mauthe, Giulia Vecchio, Dino Abbrescia, Carlo Buccirosso, Carlo Amleto e Giovanni Iovino.

La fotografia è a cura di Marco Bassano, la scenografia di Sonia Peng, i costumi di Alberto Moretti e il montaggio è a cura di Luciana Pandolfelli.

Un tranquillo funerale di famiglia, il cast al completo del film

La trama di Un tranquillo funerale di famiglia

Nel giorno del funerale del patriarca della famiglia Mancuso, i due figli Daria e Riccardo, interpretati da Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti, si ritrovano a fare i conti con rancori mai sopiti e segreti inconfessati.

Quella che dovrebbe essere una solenne cerimonia di commiato si trasforma presto in un imprevedibile susseguirsi di rivelazioni inattese ed equivoci grotteschi, destinati a far emergere tutte le fragilità e le contraddizioni di una famiglia tutt'altro che perfetta.

Quando esce al cinema il remake di Funeral Party

Un tranquillo funerale di famiglia è presentato da No Name Entertainment e Rai Cinema in associazione con Sony Pictures International Productions e prodotto da No Name Entertainment con Rai Cinema e uscirà nei cinema il 29 ottobre 2026 distribuito da 01 Distribution. Il film - le cui riprese sono durate 6 settimane - è stato girato interamente a Roma.