Full Metal Panic!, su Netflix in streaming da oggi!

Luglio è finalmente arrivato e, ovviamente, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Full Metal Panic!, con la prima stagione della serie anime cult che ha preso il via nel 2002.

Finora il manga originale ha ispirato due serie anime, Full Metal Panic! e Full Metal Panic! The Second Raid. Il lancio televisivo della prima stagione dell'anime era in programma per la fine del 2001, ma visto che alcuni dei temi trattati erano piuttosto delicati come aerei dirottati in concomitanza con l'11 settembre di quell'anno, si è deciso di rimandare il tutto al 2002, andando anche a modificare alcuni dettagli per allontanare Full Metal Panic dalla "realtà" storica del momento.

La trama di Full Metal Panic prende piede nel Heisei 10 (1998 dC) in un universo alternativo in cui la guerra fredda ancora persiste, così come l'URSS. Per tenere d'occhio gli equilibri mondiali è nata la Mithril, formata da veri e propri paladini della giustizia che non hanno interessi per una o l'altra parte. Tra i membri più validi troviamo Sousuke Sagara, un sedicenne specializzato nelle battaglie in Medio Oriente: il ragazzo viene incaricato di proteggere Kaname Chidori, una liceale giapponese, che in realtà è una Whispered. Nel suo cervello è stato nascosto il segreto della Black Technology, una tecnologia che supera anche le armi nucleari.

Full Metal Panic! è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.