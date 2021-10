Friends: addio Gunther, è morto James Michael Tyler, aveva 59 anni

James Michael Tyler, interprete del barista Gunther in Friends, è morto il 24 ottobre 2021 a Los Angeles dopo una lunga malattia.

James Michael Tyler, l'interprete di Gunther in Friends, è morto nella sua casa di Los Angeles il 24 ottobre 2021 dopo aver combattuto a lungo contro un tumore alla prostata allo stadio 4. L'attore aveva 59 anni.

James Michael Tyler

Deadline ha confermato la notizia della morte di James Michael Tyler. L'attore aveva scoperto di essere malato nel 2018. Lo scorso giugno, Tyler aveva rivelato a Today di avere un cancro in fase terminale che si era diffuso alle ossa e alla spina dorsale palalizzando i suoi arti inferiori.

"Quindi alla fine probabilmente avrà la meglio. Tutto quello che dovevo fare era prendere una pillola al mattino e alla sera, e boom, la vita era praticamente normale", ha dichiarato l'attore, aggiungendo che il cancro è mutato proprio al momento dell'emergenza sanitaria.

James Michael Tyler era nato a Greenwood, Mississippi, il 28 maggio 1962, minore di cinque figli. All'età di 12 anni, aveva subito la perdita di entrambi i suoi genitori e si era trasferito a vivere con una sorella in South Carolina.

Il suo amore per la recitazione è sbocciato durante la permanenza alla Clemson University, dove si è laureato in geologia nel 1984 mentre si esibiva nel gruppo teatrale studentesco. Quattro anni dopo, si è trasferito a Los Angeles, trovando impiego a Hollywood come assistente di produzione e assistente al montaggio.

Nel 1994 si è unito al cast di Friends nel ruolo di Gunther, un barista del Central Perk che nutriva una cotta per Rachel (Jennifer Aniston). È apparso in più di 50 episodi della popolare sitcom fino al finale del 2004. Gunther è stato spesso considerato ufficiosamente il settimo amico dai fan. L'attore è apparso virtualmente anche nella reunion HBO Max dello show andata in onda a maggio.

L'attore era inoltre apparso nelle serie Just Shoot Me!, Sabrina, vita da strega, Scrubs ed Episodes.