Freddie Mercury. The Ultimate Showman: stasera su Rai5 il documentario in prima visione

Va in onda stasera su Rai5 alle 21:15 il documentario Freddie Mercury. The Ultimate Showman, una delle due serate con cui la RAI omaggia uno straordinario artista nell'anniversario della sua morte.

Freddie Mercury. The Ultimate Showman, in onda stasera su Rai5 alle 21:15, è il documentario, proposto in prima visione, che rende omaggio al leader dei Queen nell'anniversario della sua morte, avvenuta il 24 novembre del 1991. Ed è una delle due serate che la RAI ha deciso di dedicare allo straordinario artista.

"Nessuno prima di lui aveva saputo coniugare teatralità e rock" sostiene Paul Gambaccini, suo intimo amico. Una delle più grandi voci di sempre, un divo amato da milioni di persone, un carisma tale da incantare un pubblico immenso. Freddie Mercury è stato più di un cantante, è stato lo "showman per antonomasia", come afferma l'amica Rosie Horide. In occasione dell'anniversario della morte, Rai Cultura propone due appuntamenti per onorare la memoria di Freddie Mercury. Il primo è il documentario Freddie Mercury. The Ultimate Showman. Incentrato sulla vita e lo straordinario rapporto col pubblico della star inglese originaria di Zanzibar, vede interventi di Rami Malek (interprete di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody), Eric Hall, Paul Watts, Mick Rock, Rosie Horide e Paul Gambaccini.

Dopo il documentario, alle 22.15, la serata dedicata a Freddie Mercury e ai Queen prosegue con una puntata della serie "Video Killed The Radio Star", in cui Roger Taylor racconta i videoclip più celebri della band e commenta assieme ai registi David Mallet e Russell Mulcahy le idee e il making of dei video più famosi del gruppo.

Freddie Mercury. The Ultimate Showman è visibile su Rai5 dalle 21:15 o sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà proposto in replica, nella sezione delle Guide TV, per i prossimi 7 giorni.