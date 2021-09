Freddie Highmore conferma: "Mi sono sposato ma non salterò sul divano come Tom Cruise"

Freddie Highmore de La fabbrica di cioccolato e di The Good Doctor si è sposato! Nel corso della sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live!, l'attore non si è limitato a confermare la notizia ma ha anche strizzato l'occhiolino a Tom Cruise con un riferimento del tutto singolare.

In occasione della sua partecipazione allo show, Freddie Highmore ha dichiarato: "Sì, questa che porto è una fede nuziale, mi sono sposato. Mi fa ridere tanto il fatto che, ogni volta che la gente mi vede, mi chiede se io mi sia sposato o meno. Confermo la notizia!".

Il protagonista di Bates Motel ha ammesso di essere molto emozionato all'idea di essersi sposato ma, allo stesso tempo, ha dichiarato di non sentire l'esigenza di fare come Tom Cruise svariati anni fa. Freddie Highmore ha detto: "Non salterò su e giù dal divano in occasione della mia partecipazione ai talk show. So che in America fate così ma non fa per me!". Il riferimento del giovane interprete va proprio al comportamento di Tom Cruise che, nel 2005, rivelava il suo amore per Katie Holmes in questo modo. Sposatisi nel 2006, i due hanno ufficializzato il divorzio nel 2012.

Comunque, Highmore ha continuato: "Vi assicuro che sono molto felice! Davvero!". L'attore ha anche evitato di rivelare l'identità di sua moglie e ha dichiarato di non essere del tutto a suo agio con il termine "moglie" e all'idea di essersi sposato. Il protagonista de La fabbrica di cioccolato ha continuato: "Ogni tanto ci guardiamo gli anelli e traiamo le conclusioni inevitabili!". Jimmy Kimmel, allora, ha consigliato ad Highmore di rilassarsi un po' e l'attore ha accolto il suo consiglio dicendo che i primi giorni dopo il matrimonio un comportamento del genere è inevitabile.

Infine, a proposito del teaser della quinta stagione di The Good Doctor, Freddie Highmore ha rivelato che le cose andranno in modo nettamente diverso da come le persone pensano che possano andare! Avete fatto ipotesi? Abbandonatele! L'appuntamento con The Good Doctor è per le 22 del 27 settembre su ABC!