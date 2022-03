Chi è il fratello di Mario Draghi, Marcello

Marcello Draghi è il fratello del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana Mario Draghi: scopriamo tutto quello che c'è da sapere sulla sua vita professionale, privata e sulle origini della sua famiglia.

Marcello è nato nel 1953, non ha mai avuto a che fare con il mondo della politica ed è appena saltato alle cronache dopo essere rimasto vittima di un'incidente in moto all'età di 69 anni. Marcello è un imprenditore, vive a Roma e per quanto concerne la sua vita privata non sappiamo quasi niente sul suo conto.

La famiglia Draghi è ovviamente una famiglia benestante e Marcello è il più piccolo dei fratelli, nato dopo Mario e la sorella Andreina Draghi. Il padre, Carlo Draghi, era un funzionario in Banca d'Italia dal 1922 per poi passare prima all'Iri1 di Donato Menichella e, infine, alla Banca Nazionale del Lavoro. La madre, Gilda Mancini, era una farmacista originaria di Monteverde.

Oggi, 14 marzo 2022, Marcello Draghi è stato vittima di un'incidente stradale e, secondo quanto riferito da Repubblica, sarebbe stato in sella alla sua moto quando lungo viale Tiziano si sarebbe scontrato con un'auto guidata da un ragazzo giovane; a causa delle ferite riportate il fratello di Mario Draghi sarebbe stato trasportato in codice rosso all'ospedale Umberto I.