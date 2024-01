I fratelli Safdie si separano: non dirigeranno più film insieme

I fratelli Josh e Benny Safdie hanno deciso di separarsi: non dirigeranno più film insieme ma ognuno procederà con la propria carriera di filemaker in solitaria.

In una nuova intervista rilasciata a Variety, Ben Safdie ha confermato che lui e suo fratello si sono separati come coppia di registi. Le voci che circolavano erano che i due avessero litigato, dato che Benny si era avventurato nella recitazione e aveva girato un film da solo con Dwayne Johnson.

"È una naturale evoluzione di ciò che ognuno di noi vuole esplorare", ha dichiarato Benny. "Io dirigerò per conto mio ed esplorerò le cose che voglio esplorare. Voglio questa libertà in questo momento della mia vita".

I Safdie avrebbero dovuto dirigere un altro film con Adam Sandler dopo Diamanti grezzi. Questa volta sarebbe stato ambientato nel mondo dei cimeli sportivi e avrebbe visto nel cast anche Megan Thee Stallion.

Tuttavia, Benny, che non ha co-scritto la sceneggiatura e non è stato troppo coinvolto, ha dichiarato che il film è "in pausa" e non sa se e quando tornerà a dirigere con Josh.