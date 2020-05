I fratelli Safdie stringono un nuovo accordo con HBO: produrranno serie e film

I fratelli Safdie hanno stretto un nuovo accordo con HBO che prevede la produzione di film e serie tv.

La nuova collaborazione verrà realizzata tramite la casa di produzione dei due filmmaker, Elara Pictures, e avrà la durata di due anni.

I registi di Diamanti grezzi e Good Time avevano già lavorato con HBO in oc casione della serie Euphoria, di cui sono produttori, e che ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.

I fratelli Safdie si occuperanno dei progetti sviluppati per la tv via cavo e, almeno per ora, non sono stati rivelati i dettagli delle prime opere su cui si sta lavorand, che saranno prodotti anche da A24.

Il recente lungometraggio con star Adam Sandler si è rivelato un successo di critica e di pubblico inc assando oltre 50 milioni di dollari a fronte di un budget di 19 milioni.