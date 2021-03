Fratelli di Crozza: stasera su NOVE la quarta puntata live del 2021

Stasera alle 21:25 sul NOVE quarto appuntamento con la stagione 2021 di Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza che torna per commentare i principali fatti d'attualità.

Fratelli di Crozza si prepara a tornare, stasera su NOVE alle 21:25, con la quarta puntata della stagione 2021. E lo fa dopo gli ottimi ascolti della scorsa settimana, premio ormai consueto per un show sempre al passo con questi strani tempi.

Maurizio Crozza arriva dunque, come ogni venerdì sera in prima serata, a commentare i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati con i suoi immancabili e pungenti monologhi attraverso i suoi personaggi.

E se volete recuperare i passati appuntamenti, tutte le puntate e tutti i video di Fratelli di Crozza, che nella scorsa stagione ha toccato picchi di oltre 2,1 milioni di telespettatori superando il 7% di share, sono disponibili su discovery+, il nuovo servizio streaming del gruppo Discovery dove è possibile rivedere in esclusiva anche tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

"Fratelli di Crozza" è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.