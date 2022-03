Fratelli di Crozza: stasera su NOVE la nuova puntata

Fratelli di Crozza torna stasera su NOVE - e in streaming su discovery+ - alle 21:25 con un nuovo appuntamento, dopo il boom di ascolti della scorsa settimana (record stagionale con picchi di 1,6 milioni telespettatori e il 6,2% di share sul pubblico totale).

Al centro della puntata, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati con gli immancabili e pungenti monologhi di Maurizio Crozza e attraverso i suoi personaggi. Fratelli di Crozza è visibile anche in streaming gratuitamente su discovery+, la piattaforma del gruppo Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico.

La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.