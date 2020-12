Fratelli di Crozza: stasera su NOVE la nuova puntata live

Stasera alle 21:25 sul NOVE nuovo appuntamento live con Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza che torna per commentare i principali fatti d'attualità.

Fratelli di Crozza torna stasera su Nove, alle 21:25, con una nuova puntata live dopo il record di ascolti registrato la scorsa settimana (oltre il 7% di share e picchi di oltre 2,1 milioni di telespettatori).

Maurizio Crozza torna con la sua satira unica e inimitabile per porre nuovamente l'attenzione sui fatti d'attualità politica e sociale della settimana. Fratelli di Crozza è visibile anche in live streaming gratuito su DPLAY, il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le parodie proposte nella scorsa puntata: il governatore della Campania De Luca, che propone di dedicare alla legenda del calcio appena scomparsa tutta la Regione chiamandola Maradonia; Attilio Fontana e Giulio Gallera, impegnati nella difficile ricerca di un nuovo testimonial per la Regione Lombardia dopo; Silvio Berlusconi, tornato al centro della politica italiana, che ha un momento di lucidità tra un micropisolino e l'altro.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.