Fratelli di Crozza: stasera sul Nove una nuova puntata live

Stasera alle 21:25 sul NOVE nuovo appuntamento live con Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza che torna per commentare i principali fatti d'attualità.

Stasera sul NOVE alle ore 21:25 nuovo appuntamento live con Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza, che torna dopo il record di ascolti della scorsa settimana (oltre 1,6 milioni di telespettatori e il 6,4% di share).

Maurizio Crozza torna con la sua satira unica e inimitabile per porre l'attenzione sui fatti d'attualità politica e sociale della settimana Come ogni venerdì, il suo show è visibile anche in live streaming gratuito su DPLAY, il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le parodie proposte nella scorsa puntata: il ministro Roberto Gualtieri alle prese con la complessità nel far arrivare i soldi per gli investimenti; il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che chiede aiuto per i tamponi ai veterinari; il monologo dedicato al governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.