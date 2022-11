Fratelli di Crozza: stasera 18 novembre su NOVE e in streaming su DISCOVERY+ la nuova puntata

Torna stasera 18 novembre su NOVE, in prima serata, Fratelli di Crozza con la nuova puntata. Maurizio Crozza ci riproporrà le sue imitazioni irresistibili, quali personaggi vecchi e nuovi il comico genovese riproporrà? Quali fatti di attualità politica e sociale della settimana l'avranno ispirato? Lo scopriremo stasera vedendolo salire sul palco dell'acclamatissimo programma.

Sotto lo sguardo implacabile della satira di Maurizio Crozza, e dopo il successo di ascolti della scorsa settimana con picchi di oltre 1,6 milioni telespettatori e il 6,8% di share, torna la strettissima attualità riletta con maschere, mise en scène, monologhi brucianti che hanno fatto del suo stile un marchio inimitabile.

Appuntamento con stasera venerdì 18 novembre in prima serata sul NOVE. Fratelli di Crozza sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Warner Bros. Discovery. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia