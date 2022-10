Fratelli di Crozza: stasera su NOVE e in streaming su DISCOVERY+ la nuova puntata

Torna stasera su NOVE in prima serata Fratelli di Crozza con la seconda puntata della nuova stagione, dopo il successo di ascolti ottenuto dalla scorsa puntata, con picchi di oltre 1,4 milioni telespettatori e il 5,9% di share,

Maurizio Crozza, con la sua satira unica e inimitabile, porrà l'attenzione sui fatti d'attualità politica e sociale della settimana , che coincide con l'insediamento del nuovo Parlamento, in occasione che il comico non si lascerà scappare. L'appuntamento è per stasera venerdì 14 ottobre in prima serata sul NOVE.

Fratelli di Crozza sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Warner Bros. Discovery. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.