Fratelli di Crozza 2021 sospeso per Covid: quando andrà in onda la prossima puntata?

Fratelli di Crozza 2021 è stato sospeso per alcuni casi di Covid riscontrati nella redazione del programma: ecco quando andrà in onda la prossima puntata dello show satirico in onda sul NOVE.

Fratelli di Crozza 2021 si ferma all'improvviso: il programma è stato sospeso a causa del Covid. Con una nota ufficiale il gruppo Discovery ha comunicato dunque che, in via precauzionale, la puntata del 26 marzo non andrà in onda.

Se la serata di venerdì trascorrerà comunque, per i telespettatori di NOVE, in compagnia di Maurizio Crozza grazie a una replica dello show, quando andrà in onda la nuova puntata live di Fratelli di Crozza? Direttamente il 9 aprile perchè, come da calendario già approvato, lo show del comico genovese si fermerà nella settimana di Pasqua.

Il virus dunque, come succedeva nello stesso periodo un anno fa, torna a rendere la vita difficile a molte produzioni televisive. Di ieri per esempio la notizia della positività di Lodovica Comello, costretta dunque, dopo un'intera stagione passata al timone di Italia's Got Talent, a saltare proprio l'attesissima puntata finale, in onda stasera su TV8 in prima serata, che sarà invece condotta da Enrico Papi.