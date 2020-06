Fratelli di Crozza 2020: l'ultima puntata stasera su Nove

Ultima puntata live per Fratelli di Crozza 2020: la stagione dell'amatissimo show torna stasera su Nove, in onda in prima serata dagli studi di Milano. Sul palco occhi puntati sulla strettissima attualità politica e sociale.

Dopo il record di ascolti registrato la scorsa settimana (6,4% di share e oltre 1,4 milioni di telespettatori), Maurizio Crozza sale per l'ultima volta, prima della pausa estiva, sul palco del suo one-man show. L'artista genovese porterà sul palco i fatti di attualità politica e sociale della settimana con i suoi personaggi e gli immancabili e pungenti monologhi. A seguito delle disposizioni governative, anche l'ultima puntata andrà in onda senza pubblico in studio.

Dal 3 luglio, sempre alle 21:25, arrivano I migliori Fratelli di Crozza con gli imperdibili personaggi dell'ultima stagione. E novità di quest'anno, dal 7 agosto andranno in onda i Fratelli di Crozza Classic, gli evergreen proposti nel corso degli anni durante lo show e diventati subito cult e virali in rete. Su Dplay (dplay.com - o su App Store o Google Play) sarà possibile rivedere tutti i personaggi proposti di tutte le stagioni andate in onda sul NOVE.