Fratelli di Crozza 2020: la terza puntata stasera su Nove

Terza puntata live per Fratelli di Crozza 2020: la stagione dell'amatissimo show torna stasera su Nove, in onda in prima serata dagli studi di Milano. Sul palco occhi puntati sulla strettissima attualità politica e sociale.

Nuovo appuntamento con Maurizio Crozza in prima serata e in diretta dagli studi di Milano alle 21:25 sul NOVE e in live streaming su Dplay. Durante il live non mancheranno sul palco alcuni dei nuovi personaggi del comico e i suoi monologhi satirici sui fatti più discussi della settimana. A seguito delle disposizioni governative, la puntata del one-man show andrà in onda senza pubblico in studio.

Domani alle 21.25 non perdete #FratelliDiCrozza, intanto trovate il monologo integrale su #Dplay: https://t.co/TNfkt22wgu pic.twitter.com/aYUR9pFL2N — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) May 28, 2020

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.