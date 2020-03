Fratelli di Crozza 2020: terza puntata annullata causa coronavirus

Stasera, venerdì 13 marzo, Fratelli Di Crozza 2020 non andrà in onda. Una decisione presa in considerazione del particolare momento che stiamo vivendo, che ha fatto decidere per la sospensione della terza puntata. Al posto del nuovo episodio live verrà trasmessa una replica dello show.

Il ritorno in televisione di Maurizio Crozza è stato un grande successo, come ormai ha abituato i vertici del canale. Il primo episodio ha registrato un boom di ascolti, con oltre 1.3 milioni di spettatori con il 5,2% di share. I prossimi episodi, ancora non annunciati, andranno in onda sempre in prima serata dagli studi di Milano anche in live streaming su Dplay. Al centro delle puntate, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Maurizio Crozza con i suoi immancabili e pungenti monologhi attraverso i suoi personaggi.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.