Fratelli di Crozza 2020: stasera su Nove la nuova puntata

Stasera alle 21:25 sul NOVE nuovo appuntamento live con Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza, che, nei panni di Serio Mattarella, risponderà a Giovanni Toti.

Stasera sul NOVE alle ore 21:25 nuovo appuntamento live con Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza, che torna a distanza di un settimana dall'ennesimo record di ascolti (con oltre 1,6 milioni telespettatori e il 6,4% di share).

Grande attesa per il messaggio del Presidente Sergio Mattarella al Governatore ligure Giovanni Toti, anticipato dal video divenuto immediatamente virale sul web in cui l'eroe dei fratelli improduttivi settantenni annuncia che "articolerà meglio il discorso". Maurizio Crozza, con la sua satira unica e inimitabile, porrà come sempre l'attenzione sui fatti d'attualità politica e sociale della settimana.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.