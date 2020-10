Fratelli di Crozza 2020: la nuova puntata stasera su Nove

Stasera alle 21:25 sul NOVE nuovo appuntamento live con Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza, che torna dopo il record di ascolti della scorsa settimana.

Stasera sul NOVE alle ore 21:25 nuovo appuntamento live con Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza, che torna a distanza di un settimana dal suo novo record di ascolti (oltre 1,4 milioni telespettatori con il 5,5% di share sul pubblico totale).

Maurizio Crozza, con la sua satira unica e inimitabile, porrà l'attenzione sui fatti d'attualità politica e sociale della settimana. Il programma è visibile anche in live streaming gratuito su DPLAY, il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le parodie proposte nella scorsa puntata: Carlo Calenda, neocandidato sindaco di Roma; il presidente della Regione Campania Vincenco De Luca, che annuncia il coprifuoco per la notte di Halloween; il monologo di Crozza che propone di festeggiare il Natale in anticipo, prima del lockdown.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.