Fratelli di Crozza 2019: terza puntata stasera su Nove!

Fratelli di Crozza 2019 torna in onda con la terza puntata in diretta dagli studi di Milano stasera sul NOVE (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando) alle ore 21:25. Durante il live di Fratelli di Crozza 2019 non mancheranno sul palco alcuni dei nuovi personaggi di Maurizio Crozza e i monologhi satirici sui fatti più discussi della settimana.

Lo show è visibile in live streaming gratuito su DPLAY (sul sito dplay.com - o su App Store o Google Play), il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le parodie proposte nella scorsa puntata: Calenda, che in accappatoio svela il motivo del tweet dopo il tuffo nell'acqua ghiacciata; Tria, che per la prima volta mostra di avere una sua opinione; Recalcati, che continua a spiegare i concetti della sua "psicobanalisi".

Fratelli di Crozza 2019 è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.