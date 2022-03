Chi sono i fratelli di Belen Rodriguez, Cecilia e Jeremias

Belen Rodriguez ha un fratello e una sorella: scopriamo insieme chi sono e cosa fanno Cecilia e Jeremias. Sebbene Belen sia la maggiore e la più conosciuta dei tre, anche suo fratello e sua sorella sono molto attivi nel mondo dello spettacolo italiano.

Cecilia è nata il 18 marzo del 1990 a Buenos Aires, in Argentina, ed è figlia di Gustavo Rodríguez e Veronica Cozzani, quest'ultima originaria di La Spezia. Quando la bambina ha solo dieci anni la famiglia si traferisce in campagna ma, nonostante alcune difficoltà dovute agli spostamenti, la sorella di Belen ha lavorato come modella in Argentina sin da quando era un'adolescente.

Cecilia ha poi abbandonato il suo paese di origine a 18 anni per trasferirsi a Milano al fine di vivere assieme alla sorella maggiore. Nel corso degli anni, Cecilia si è guadagnata molta popolarità grazie alle partecipazioni a reality show quali L'Isola dei famosi (2015) e il Grande Fratello VIP (2017).

Jeremias, inceve, è il fratello minore di Cecilia e Belen Rodriguez ed è divenuto noto nel nostro paese principalmente grazie alle imamgini postate su Instagram dalle sorelle. Adesso il ragazzo, che si è trasferito in Italia molti anni dopo rispetto a Cecilia e Belen, conta più di 613mila follower su Instagram ed è fidanzato con l'assistente di volo Deborah Togni.