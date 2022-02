Frank Pesce: l'attore di Beverly Hills Cop e Top Gun morto a 75 anni

Frank Pesce, popolare caratterista noto per essere apparso in Beverly Hills Cop, Top Gun e Creed, è morto il 6 febbraio 2022 a 75 anni.

Il caratterista Frank Pesce, noto per dozzine di ruoli in film come Beverly Hills Cop, Top Gun e Prima di mezzanotte, ma anche nelle serie Miami Vice, Matlock e Kojak, è morto a Burbank il 6 febbraio 2022 all'età di 75 anni. La conferma dalla fidanzata Tammy Scher a Deadline. L'attore soffriva di demenza senile.

Una foto di Frank Pesce

Nato l'8 dicembre 1946 a New York City, Frank Pesce era amico di vecchia data di Sylvester Stallone, Tony Danza, Robert Forster e molti altri colleghi. Noto per il sorriso smagliante e per la forte personalità, l'attore era solito dire:

"Fanno film su ragazzi come me". Citazione che sarà scritta nel suo epitaffio, come ha rivelato Tammy Scher.

La carriera di Frank Pesce ha preso il via a metà anni '70 con piccole apparizioni in Police Story e Kojak, e con ruoli più corposi in Rocky e Taverna Paradiso, a fianco di Sylvester Stallone. Successivamente ha partecipato alle serie New York New York, Supercar, Ralph Supermaxieroe, Matlock e Miami Vice.

Era già apparso in film come American Gigolo, L'ospedale più pazzo del mondo e Vigilante prima di recitare nell'hit Flashdance, che gli ha dato maggior riconoscibilità. Apparso nei primi due film della saga di Beverly Hills Cop, nel 1988 Pesce ha affiancato Robert de Niro nella commedia Prima di mezzanotte. La sua ultima apparizione nel 2015 in Creed - Nato per combattere.