Francis Lawrence regista di Vulcano 3, film tratto dal romanzo di Philip K. Dick

Vulcano 3, il romanzo scritto da Philip K. Dick, diventerà un film diretto da Francis Lawrence che sarà coinvolto anche come produttore tramite la sua about:blank, in collaborazione con New Republic Pictures ed Electric Shepherd Productions. L'opera pubblicata negli anni '60 è tratta da un racconto breve che era apparso quattro anni prima sulla rivista Future Science Fiction.

La storia di Vulcano 3 si svolge in un futuro in cui le decisioni riguardanti politica, economica e cultura vengono prese dal computer Vulcano Tre, nascosto nella profondità della Terra e consultato solo dal capo assoluto di un'entità chiamata il Gruppo, Jason Dill. Il mondo, nel frattempo, è alle prese con la ribellione dei Guaritori, una specie di setta religioso-politica, guidata da Padre Fields, che ritiene sia necessario distruggere Vulcano 3. William Barris, uno dei direttori del Gruppo, indaga sulla morte di uno dei suoi uomini e cerca di capire chi abbia ragione tra le due fazioni.

Isa Dick Hackett, produttrice tramite Electric Shepherd, ha dichiarato: "Siamo davvero felici nel collaborare con il team di New Republic ed elettrizzati dalla visione ambiziosa di Francis Lawrence nel portare Vulcano 3 sul grande schermo".