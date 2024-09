Francis Ford Coppola querela Variety per l'articolo sui suoi comportamenti sul set di Megalopolis

Due settimane prima dell'uscita americana di Megalopolis, Francis Ford Coppola ha citato in giudizio Variety per diffamazione. La causa? Un articolo del 26 luglio che definiva "poco professionale" il suo comportamento sul set del colossal, sostenendo che il cineasta premio Oscar avrebbe abbracciato e baciato le comparse presenti durante le riprese di una scena ambientata a una festa.

Tramite i suoi legali, il regista 85enne chiede 15 milioni di dollari e ulteriori danni punitivi ed esemplari a Variety Media LLC e ai giornalisti Brent Lang e Tatiana Siegel nella denuncia depositata martedì 10 settembre presso la Corte Superiore di Los Angeles.

Ma lo stesso Coppola è costretto a difendersi a sua volta dalla denuncia di una comparsa, Lauren Pagone, che è stata citata in un successivo articolo di Variety del 2 agosto sulle azioni di Coppola nei confronti delle interpreti femminili. Pagone ha citato in giudizio il regista e altri membri del suo staff per aggressione e incapacità negligente di prevenire le molestie sessuali.

Il documento di otto pagine di Coppola non menziona la causa di Pagone o la storia di Variety per cui la comparsa è stata intervistata. Ciò di cui si parla è il danno a Coppola derivante dalle presunte "dichiarazioni false e diffamatorie" contenute nell'articolo di Variety del 26 luglio, dal video incluso nell'articolo e dalla "malizia" che la pubblicazione avrebbe mostrato nei suoi confronti.

Francis Ford Coppola sul set di Megalopolis con le sue attrici

La denuncia di Coppola

Come dice in apertura il documento degli avvocati Sauer & Wagner di Coppola:

"Alcune persone sono creative. Pochissime persone sono geni creativi. Nel mondo del cinema, il querelante Francis Ford Coppola è un genio creativo. Alcune persone sono gelose e risentite nei confronti del genio. Queste persone quindi denigrano e raccontano bugie sconsiderate su coloro di cui sono gelosi. In questo caso, Variety Media LLC, i suoi scrittori e redattori, nascondendosi dietro fonti apparentemente anonime, hanno accusato Coppola di manifesta incompetenza come regista cinematografico, di comportamento non professionale sul set della sua produzione più recente, Megalopolis, di aver ideato una sorta di schema in modo che chiunque sul set avesse denunciato molestie o altro non avesse un posto dove sporgere denuncia e di abbracciare attrici in topless sul set. Ognuna di queste accuse è falsa. Sono state concepite per danneggiare la reputazione di Coppola e causargli un grave disagio emotivo. Quel danno è stato causato".

Il 30 luglio, quattro giorni dopo l'articolo originale di Variety, Deadline ha pubblicato un pezzo in cui un'altra comparsa di Megalopolis dichiarava che le affermazioni secondo cui Coppola si era comportato male durante la produzione non erano vere. "Non ha fatto nulla per mettere a disagio me o chiunque altro sul set" ha detto Rayna Menz a Deadline.

Qui la nostra recensione di Megalopolis, in uscita nei cinema italiani il 16 ottobre con Eagle Pictures.