Francesco Totti, Monica Guerritore interpreta sua madre nella fiction: "è stata lei a farlo crescere"

Monica Guerritore ha parlato del suo prossimo ruolo, la madre del "Capitano", Francesco Totti in una fiction. Un ruolo decisivo nella formazione di Francesco, spiega l'attrice, una donna forte e determinata.

Il calciatore Francesco Totti

In un'intervista pubblicata su Il Resto del Carlino, Monica Guerritore ha approfondito il suo ruolo nella fiction di prossima uscita che tratterà la vita del calciatore: la madre di Francesco Totti, che ha avuto un ruolo fondamentale per la crescita professionale dell'ex-capitano della Roma: "In questa fiction sono Fiorella, la madre di Francesco" - ha raccontato Guerritore - "Una donna che ha avuto, e ha, un grande ruolo nella vita di suo figlio. È stata lei, mamma Fiorella, a individuare per prima il talento di quel ragazzino, a portarlo agli allenamenti, a imparare le lezioni a memoria per poi spiegargliele, ad asciugargli i capelli con il riscaldamento dell'auto. A bloccare il suo trasferimento nelle giovanili di una squadra di Milano: aveva capito che Francesco aveva la sua grande forza in Roma, nella città che lo nutriva, nella romanità che aveva nel sangue."

"Ho dovuto lavorare molto sul dialetto romano" - ha continuato l'attrice - "Lo avevo già fatto in occasione dello sceneggiato tv su Trilussa - Storia d'amore e di poesia, quando ho interpretato Rosa Tomei, la donna che per quarant'anni fu la compagna del poeta. Ma qui c'è un romano vero, contemporaneo, trattenuto ed esplosivo. Fiorella è una leonessa che combatte contro tutti per il figlio."

Al momento non è ancora stata ufficializzata la data d'uscita della fiction, ma Guerritore fa notare che la produzione procede al massimo dei controlli:

"Prima del ciak, entri in un vero e proprio triage, con la Croce Rossa, gli infermieri, i test a risultato immediato. C'è quell'attimo d'ansia, prima di ricevere il responso. Ma è l'unica maniera per andare per lavorare."