Francesco Totti "furioso e pronto a parlare" dopo il gossip sulla figlia Isabel e sul tradimento

Francesco Totti è pronto a parlare dopo le rivelazione sui motivi della fine del matrimonio con Ilary Blasi: il calciatore sarebbe furioso dopo che il settimanale CHI ha rivelato che la figlia Isabel avrebbe raccontato alla madre di passare i pomeriggi con i figli di Noemi Bocchi.

Ieri il settimanale di Alfonso Signorini ha aggiunto numerosi tasselli sulla fine della relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo la ricostruzione del magazine, dopo i primi rumors sui tradimenti di Totti, la conduttrice dell'Isola dei Famosi si sarebbe fidata delle smentite del marito. A mettere la pulce nell'orecchio di Ilary sarebbe stata la figlia Isabel, la bimba avrebbe raccontato alla madre di avere dei nuovi amici e di passare i pomeriggi con loro. La Blasi, a quel punto, avrebbe assunto un investigatore privato e avrebbe scoperto che i nuovi amichetti altri non erano che i figli di Noemi Bocchi, la donna indicata da Dagospia come l'amante dell'ex capitano giallorosso.

Ora fonti vicine a Francesco Totti assicurano che, dopo aver letto questa ricostruzione, lui si sarebbe infuriato: "tali illazioni vengono respinte come gigantesche castronerie, falsi, bufale, maldicenze senza fondamento". Questa la presunta reazione dell'ex calciatore, come rivela il Corriere della Sera, che scrive: "Francesco Totti si è scocciato e non ne può più. È stanco di scoprire ogni giorno l'ennesima esclusiva rivelazione sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi" e ancora "la sua capacità di sopportazione è al limite. E presto potrebbe decidere di parlare lui, stavolta. Magari tre 48 ore, o tra 72, poco importa. E di certo saprà farsi sentire".

Il calciatore, subito dopo le prime indiscrezioni sulla sua relazione con Noemi, pubblicò un video in cui smentiva tutto dicendo "Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire".