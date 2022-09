Francesco Totti e Ilary Blasi, Roberto D’Agostino a Domenica In: "lui ha i messaggi erotici della moglie"

Roberto D'Agostino ha svelato alcuni particolari della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: secondo il direttore di Dagospia l'ex calciatore avrebbe salvato i messaggi erotici che la moglie si scambiava con il suo presunto amante. Il legali della conduttrice hanno smentito questa ricostruzione.

Anche Domenica In deve dedicare almeno un segmento alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Mara Venier ha scelto di ospitare Roberto D'Agostino, fondatore e direttore di Dagospia, il portale che per primo ha parlato della relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, rompendo così il muro di silenzio che si era costruito attorno alla coppia reale romana: "Nessun giornale si poteva permettere di dire che Ilary Blasi e Francesco Totti non stavano più insieme da tempo, perché un giornale avrebbe perso immediatamente quarantamila copie. Mettersi ad attaccare Totti, ti bolla. Dire che Totti è cornuto, ti ammazza. Perché non si può capire quello che Francesco Totti è, fuori Roma", ha detto D'Agostino.

Una separazione che poteva essere tranquilla si è trasformata piano piano in una guerra dei Roses nostrana: "I problemi sono iniziati con il ritiro di Totti dal calcio. Tutto parte da lì. Ci sta poi la 'sindrome è nata una stella'. Ilary a un certo punto diventa una conduttrice, non è più modellina, letterina. Mentre lei sale, lui scende", ha detto il direttore di Dagospia. Che ha aggiunto che, dopo lo scoop del suo portale: "Lei chiama i suoi figli più grandi e chiama Totti e gli dice di giurare di non avere una storia. Lui fa quel giuramento e dice di non conoscere Noemi. Poi io ho pubblicato le foto. Ilary ha fatto la smentita perché lui aveva giurato sui figli. Si è esposta perché lui ha giurato".

La situazione è precipitata dopo che il settimanale Chi ha pubblicato le foto di Noemi e Francesco: "Quando hanno capito entrambi che la loro storia era finita, si sono detti di aspettare la fine della scuola per dare l'annuncio della fine della loro relazione. Lei, però, rompe il comunicato consensuale perché Alfonso Signorini pubblica le foto di lui che la sera prima era stato a casa di Noemi".

Roberto D'Agostino ha affermato che Francesco Totti avrebbe degli screenshot dei messaggi erotici tra Ilary Blasi e il presunto amante. L'ex calciatore, si sarebbe fatto dare anche dalla banca una copia del video in cui si vede Ilary andare nella stanza dove ci sono le cassette di sicurezza per prendere gli ormai leggendari Rolex. "Ognuno ha cose dell'altro, devastanti", sostiene Roberto D'Agostino.

Poco dopo quest'intervista è arrivata la smentita degli avvocati di Ilary Blasi che in un comunicato hanno scritto: "La notizia riportata è falsa: non esistono, né sono mai esistiti, messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi".