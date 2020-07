Francesco Chiofalo, dopo il tumore l'ultimatum della fidanzata: "Devi fare le terapie"

Francesco Chiofalo dopo il tumore sembra aver abbandonato le terapie e la fidanzata Antonella Fiordelisi gli ha inviato una lettera pubblica mettendolo di fronte ad una scelta. I due dovrebbero andare a convivere insieme ma lei ha scritto che farà il grande passo solo se la star di Temptation Island accetterà di curarsi.

Antonella Fiordelisi ha provato in tutti i modi a convincere Francesco Chiofalo a curarsi, ora vista la riluttanza del compagno ha deciso di scrivergli una lettera aperta attraverso il settimanale DiPiù. Lenticchio è stato operato per un meningioma, una forma tumorale benigna, alla fine del 2018 presso l'ospedale San Camillo di Roma. Francesco ora dovrebbe fare dei controlli periodici per accertarsi che il male sia sotto controllo e non ritorni ma, secondo l'ex tentatrice di Temptation Island, il ragazzo sta trascurando la sua salute e lei ha posticipato la data in cui dovrebbero andare a convivere.

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo in questi giorni sono in vacanza a Positano, la ragazza usa parole dure per sensibilizzare il compagno seguitissimo su Instagram: "Non vuoi più fare i controlli e non segui le terapie che danno i dottori. Io accetterò di vivere con te solo se prometti di non trascurare la tua salute. Su questo non transigo", ha scritto Antonella criticando anche lo stile di vita di Lenticchio: "Devi smettere di fumare. Il fumo fa male alla tua salute, anche tenendo conto del tumore che hai avuto, e il fumo passivo fa male anche a me". I due sono fidanzati da oltre un anno, in passato l'influencer salernitana ha accusato Francesco di averla tradita, ora però le sta a cuore solo la sua salute anche se gli scrive: "Sappi che non potrò tollerare altre bugie, in passato ti ho perdonato i tradimenti ma ora non più".