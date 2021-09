Francesco Aquila da oggi su Food Network con il cooking show Il volo dell'aquila

In cucina è arrivato il momento di prendere il volo! In prima tv da oggi su Food Network alle 15:00 arriva Il volo dell'aquila, il nuovo cooking show condotto da Francesco Aquila, vincitore della decima edizione di Masterchef Italia.

Da oggi, 12 settembre, il programma sarà visibile ogni domenica alle 15:00 anche in anteprima streaming su discovery+.

Francesco, meglio conosciuto come "Aquila", amatissimo vincitore dell'ultima edizione di MasterChef Italia, ci porta alla scoperta della sua cucina. Un viaggio tra i piatti del suo passato, quando cucinava in compagnia della madre, quelli del suo presente, che ha avuto il piacere di far assaggiare a dei grandi maestri, e quelli del suo futuro, perchè non si smette mai di imparare.

In ogni puntata, Francesco mostra come preparare due piatti e un cocktail a tema, rievocando le origini pugliesi e l'infanzia romagnola. Ricette semplici in cui la tradizione incontra l'innovazione, dalla focaccia di Altamura, alle pettole della Puglia, dalla piadina, alle lasagne con il pane carasau, dai baci di dama salati, al tiramisù al maracuja. Ricette comfort, ma anche preparazioni più salutari e piatti con zero sprechi, per raccontare l'amore di Francesco per la cucina, che lo accompagna da sempre.

Il volo dell'aquila è prodotto da Endemol Shine Italy per Discovery Italia.

Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in anteprima streaming ogni settimana dal 5 settembre su discovery+.