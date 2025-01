Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono detti addio: “Proseguiremo il nostro percorso di vita singolarmente”

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, due volti noti del talent show Amici di Maria De Filippi, hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio. Nelle loro parole si sottolinea il rispetto e l'affetto che continuano a nutrire l'uno per l'altra, nonostante la decisione di intraprendere percorsi di vita separati.

Il comunicato congiunto

"Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l'uno dell'altra e dell'unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente. Rai e Fra."

I segnali di una crisi annunciata

Le voci di una rottura tra i due ballerini circolavano già da tempo. Durante le festività natalizie, Raimondo aveva trascorso le vacanze nella sua Sicilia, mentre Francesca e la figlia Jasmine erano rimaste a Roma. Dettagli come la scomparsa delle foto di coppia dal profilo Instagram di Francesca non erano sfuggiti ai fan più attenti.

La loro storia d'amore, nata quando erano ancora molto giovani, è stata caratterizzata da alti e bassi. Già nel 2023, si era parlato di una crisi dopo che i due erano stati avvistati discutere animatamente in un ristorante in Sardegna. Successivamente, erano emerse voci su un possibile riavvicinamento tra Raimondo e la sua ex compagna, Sara Arfaoui, ma nulla era stato confermato.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro a Verissimo

Francesca e Raimondo si erano sposati nel 2014 e hanno affrontato insieme momenti difficili, come la crisi del 2020, seguita dalla relazione della ballerina con l'allievo Valentin Dumitru, avvenuta durante la partecipazione ad Amici. Nonostante ciò, i due avevano deciso di ricominciare per il bene della loro famiglia. Nel settembre 2024, i due erano apparsi insieme a Verissimo, raccontando un ritrovato equilibrio familiare. Tuttavia, a novembre, Francesca era tornata nello studio di Silvia Toffanin da sola, evitando ogni riferimento al marito.

Ad inizio della stagione televisiva, Raimondo ha lasciato il ruolo di professore ad Amici, tornando solo come giudice. Anche Francesca ha lasciato la scuola di Maria De Filippi, e recentemente è stata vista al fianco di Baby Gang al Forum di Assago a Milano. La presenza del rapper è stata oggetto di speculazioni, alimentando voci secondo cui potrebbe essere coinvolto nella crisi della coppia. Tuttavia, queste rimangono ipotesi non confermate.