Francesca Michielin e Valeria Solarino a Venezia 2025 con Imperfetta, il corto RAI su identità e insicurezze

Prodotto da RaiCinema, e in arrivo anche su RaiPlay, il cortometraggio Imperfetta riunisce Valeria Solarino e Francesca Michielin per un progetto rivolto soprattutto ai giovanissimi

A Venezia 2025 ci sarà anche Francesca Michielin con un progetto targato RaiCinema a cui la cantante ha partecipato regalando una nuova versione di uno dei suoi brani più famosi. È un cortometraggio, si chiama Imperfetta e verrà presentato in Laguna lo stesso giorno (lunedì 1° settembre) in cui approderà in streaming nel catalogo di RaiPlay.

Imperfetta: di cosa parla il cortometraggio

La sinossi ufficiale di Imperfetta recita: "Credi davvero che le persone nascano fortunate? Posso essere la tua guida, posso aiutarti a migliorare". Elena ha 19 anni, il cuore in frantumi e mille incertezze. È folgorata da un profilo trovato online, bella, seducente e capace di comprenderla. Chi ci guida davvero quando smettiamo di farlo da soli?".

Scritto da Margherita Pezzella, diretto da Nicolò Bressan degli Antoni, Imperfetta è vincitore del contest La realtà che non esiste. Nel cast, oltre ai giovani interpreti Federica Franzellitti (la protagonista), Lisa Luchetta, Luna Shirin Rasia e Matteo Bianchi, anche Valeria Solarino, nei panni della mamma di Elena.

Francesca Michielin è il cuore musicale del progetto

La cantautrice veneta non ha scritto una nuova canzone per il corto, ma ha regalato ai produttori di OneMore Pictures e RaiCinema una nuova versione di uno dei suoi brani più famosi: Quello che ancora non c'è [Imperfetta version] è così diventata il cuore pulsante musicale del progetto.

La canzone d'altronde, primo singolo estratto nel 2023 dall'album Cani sciolti, non è stata scelta a caso: al centro del testo c'è il concetto di identità esteso in tutte le sue forme. Si parla di identità di genere ma anche e soprattutto di tutte quelle esperienze che contribuiscono a forgiare la propria personalità, passando attraverso difficoltà e insicurezze. Il messaggio della ballad è molto chiaro: insegnare ai giovani a non avere troppa fretta di crescere, a non temere inciampi e difficoltà, ogni esperienza contribuisce a forgiare la propria identità e ogni consapevolezza arriverà ma solo al momento opportuno.