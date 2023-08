Francesca Michielin: annullate le date di due concerti, ecco il motivo

I fan di Francesca Michielin dovranno posticipare l'incontro dal vivo con la talentuosa cantante. Due tappe dei suoi concerti estivi sono state cancellate. Purtroppo, Francesca Michielin non potrà esibirsi a Castellaneta Marina e San Vito al Tagliamento poiché necessita di un intervento chirurgico. La stessa artista ha condiviso questa notizia tramite un video pubblicato sui suoi canali social.

'L'Estate dei Cani Sciolti' rappresenta lo spettacolo musicale itinerante che Francesca Michielin sta portando in tour per l'Italia. Dopo aver entusiasmato il pubblico nei principali teatri della penisola durante la primavera, il tour aveva in programma due appuntamenti nel mese di agosto. Il primo, previsto il 13 agosto presso l'Albatros Beach Club di Castellaneta Marina, e il secondo, programmato per il 29 agosto a Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento.

Purtroppo, i fan che avevano già acquistato i biglietti o che avevano intenzione di farlo nei prossimi giorni, dovranno rimandare il piacere di ascoltare le canzoni della loro artista preferita. Infatti, le date degli eventi sono state cancellate, come comunicato anche sul sito Ticket One.

Francesca Michielin e le due date annullate: la spiegazione dell'artista

Attraverso un post sui suoi canali social, Francesca Michielin ha condiviso con i suoi fan il motivo dell'annullamento delle date. La talentuosa cantante ha spiegato che si trova nella necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico e ha chiesto ai suoi affezionati sostenitori di non allarmarsi. Ha espresso il suo sincero ringraziamento per la comprensione dimostrata da parte loro in questo momento.

"Ciao, volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l'ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po' di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova. Per tutte le info e rimborsi potete rivolgervi a @vivoconcerti. Grazie della comprensione. Vi voglio bene"

Cosa prevede il regolamento di Ticket One in caso di annullamento del concerto.

Sul controverso sito che gestisce la vendita dei biglietti si legge: "TicketOne non è l'organizzatore dell'evento ma si occupa della distribuzione dei biglietti per conto dell'organizzatore. Conseguentemente, sia la tipologia di posti messi in vendita di tempo in tempo per il tramite di TicketOne, sia le procedure e l'entità del rimborso dei titoli d'ingresso in caso di annullamento dell'evento, dipendono esclusivamente da scelte dell'organizzatore, senza alcun intervento e responsabilità di TicketOne".

E ancora: "In caso di annullamento dell'evento, il mancato rispetto delle procedure che saranno indicate dall'organizzatore per il rimborso dei titoli d'ingresso può determinare decadenza dal diritto di ottenere tale rimborso. E' facoltà dell'Organizzatore di non procedere al rimborso della componente del prezzo del titolo d'ingresso rappresentata dal diritto di prevendita. In nessun caso saranno rimborsabili le commissioni di servizio applicate da TicketOne".