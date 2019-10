France Odeon 2019: Valeria Golino e Myriam Bru tra gli ospiti

Si rinnova a Firenze l'appuntamento con il cinema francese proposto dal festival France Odeon 2019 (29 ottobre - 1 novembre, cinema La Compagnia), arrivato quest'anno all'undicesima edizione, che vedrà la presenza delle attrici Valeria Golino e Myriam Bru.

Tutto il mio folle amore: Valeria Golino in una sequenza

Alle anteprime si va ad aggiungere l'omaggio a Myriam Bru, con la proiezione della copia restaurata - realizzata del distributore Les Films du Camélias - de L'enfer dans la ville (Nella città l'inferno) di Renato Castellani, film del 1959 nel quale recitano Anna Magnani, Giulietta Masina e la nota attrice francese Myriam Bru, che sarà ospite a Firenze per ricevere il Premio Foglia d'Oro Manetti Battiloro, consegnato dall'attrice Chiara Francini.

A valutare i film in concorso all'undicesima edizione di France Odeon, sarà una giura composta dalla produttrice Conchita Airlordi, l'attore Massimo Ghini, l'attrice Roberta Mattei, il documentarista Serafino Fasulo e il gruppo Bowland, trio Trip-Hop iraniano con base a Firenze (finalista alla scorsa edizione di Xfactor).

Les Misérables: un'immagine del film

A fare da trait d'union nei rapporti molto stretti tra il cinema francese e italiano, sarà l'attrice Benedetta Porcaroli, nel ruolo di "Ambasciatrice France Odeon 2019", nota al grande pubblico per aver interpretato la serie cult Baby, prodotta da Netflix e seguita da un pubblico internazionale.

France Odeon si inaugura martedì 29 ottobre con la proiezione in anteprima nazionale de La vie scolaire, dei registi Grand corps malade (pseudonimo) e Mehdi Idir. Il film, da poco uscito in Francia è già record d'incassi al botteghino. La vie scolaire uscirà in Italia distribuito in Italia Movies Inspired.

Alle 21,45, sarà la volta del film fuori concorso Thalasso, di Guillaume Nicloux, che vede in scena la coppia Houellebecq - Depardieu. Michel Houellebecq, provocatorio scrittore francese, incontra l'attore Gérard Depardieu in un centro di terapia acquatica a Cabourg. Insieme, cercano di sopravvivere al duro regime di salute a cui sono sottoposti dallo stabilimento. Gli eventi però li faranno uscire presto dai binari.

La serata di proiezioni, mercoledì 30 ottobre, dopo l'omaggio a Myriam Bru (ore 19.00), prosegue con il film An Easy Girl, alla presenza della regista Rebecca Zlotowski e della protagonista Zahia Dehar. Naima ha 16 anni e vive a Cannes. Proprio nell'estate in cui deve decidere cosa vuole fare della propria vita, la prorompente cugina Sofia decide di passare le vacanze con lei. Insieme vivranno un'estate indimenticabile. Premio Sacd alla Quinzaine di Cannes 2019.

Giovedí 31 ottobre in programma 3 film a partire della ore 18.00: si inizia con I miserabili di Ladj Ly, premio della Giuria al Festival di Cannes. Il regista racconta la realtà conflittuale della periferia a nord est di Parigi, dove lui stesso è nato e cresciuto e dove ha iniziato la sua carriera di filmmaker, girando numerosi cortometraggi con gli amici del quartiere. Qui trovate la nostra recensione de I miserabili.

Alle ore 20:00, in programma Mon chien stupide, di Yves Attal con Charlotte Gainsbourg. Alle ore 22.15, chiude la giornata del festival, un'altra ospite eccellente del festival, Valeria Golino, alla quale sarà consegnato il Premio Foglia d'Oro d'Onore. Valeria Golino è interprete del film Dernier amour, di Benoit Jacquot.

Giornata conclusiva del festival, venerdì 1 novembre, con Camille (ore 16.00), di Boris Lojkine. La tragica morte della fotografa Camille Lapage, trucidata nella Repubblica Centrafricana nel 2014. Alle 17:30, sarà la volta del film Arab Blues, di Manele Labidi, con l'attrice iraniana Golshifteh Farahani, che sarà proiettato alla presenza della regista. Si prosegue alle 19:30 con On a Magical Night, di Christophe Honoré, con Chiara Mastroianni, Premio per la migliore interpretazione Un certain régard - Festival di Cannes 2019.

A seguire, si terrà la cerimonia di premiazione alla presenza della giuria e a chiudere France Odeon 2019 (ore 22.30) sarà il film Le regard de Charles, di Marc Di Domenico. Più che un documentario, si tratta di un "diario per immagini", realizzato a quattro mani: quelle del regista, il produttore discografico Marc Di Domenico, e quelle di Charles Aznavour insieme ad Édith Piaf.

Per informazioni: www.franceodeon.com.