Fraggle Rock: il teaser trailer della nuova serie Ritorno alla grotta

Apple TV+ ha condiviso il teaser trailer del reboot di Fraggle Rock, intitolato Ritorno alla Grotta, che debutterà in streaming venerdì 21 gennaio.

Il filmato regala le prime immagini del progetto all'insegna di colori, personaggi divertenti, musica e tante avventure.

La nuova serie Apple Original Fraggle Rock: Ritorno alla grotta, di 13 episodi e prodotta da The Jim Henson Company in associazione con New Regency, segue i cortometraggi originali Apple dell'anno scorso Fraggle Rock: Rock On!.

I divertentissimi Fraggles di Jim Henson sono tornati: Gobo, Red, Wembley, Mokey, Boober si riuniscono insieme a tanti nuovi amici per vivere avventure esilaranti e piene di tutta la magia che si sprigiona quando ci prendiamo cura del nostro mondo interconnesso.

Fraggle Rock: Ritorno alla grotta è prodotto da Lisa Henson e Halle Stanford di The Jim Henson Company e dal collaboratore di lunga data di Henson, John Tartaglia. Matt Fusfeld e Alex Cuthbertson sono showrunner e anche produttori esecutivi, come Yariv Milchan e Michael Schaefer di New Regency. I co-produttori esecutivi della serie sono Dave Goelz e Karen Prell, mentre il produttore musicale esecutivo è Harvey Mason Jr. La serie è prodotta da Ritamarie Peruggi.

Oltre a Fraggle Rock: Ritorno alla grotta, la crescente partnership di Apple con The Jim Henson Company include Harriet The Spy, il primo adattamento animato dell'iconico romanzo per bambini che uscirà in anteprima venerdì 19 novembre; i popolari corti Fraggle Rock: Rock On!; gli 88 episodi della serie originale Fraggle Rock e gli speciali bonus aggiunti di recente, Down at Fraggle Rock, Doozer Music e Fraggle Songs, tutti ora disponibili per lo streaming su Apple TV+.